На Полтавщині розпочали розслідування через підрив автомобіля Укрпошти
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. За фактом підриву автомобіля Укрпошти і розбійний напад з викраденням понад 2,75 млн гривень, а також табельної зброї охоронця вантажу, відкрито кримінальне провадження - наразі проводиться розслідування. Про це повідомляє пресслужба ОГПУ, інформує УНН.
"Прокуратура Полтавської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розбійного нападу на службовий автомобіль "Укрпошти" та замаху на умисне вбивство працівників підприємства", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за попередніми даними, 7 липня 2020 року на дорозі поблизу села Тишки Лубенського району невідомі особи підірвали автомобіль "Укрпошти", заволодівши понад 2,75 млн грн і табельною зброєю охоронця. Унаслідок нападу двоє осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Водій автомобіля перебуває у тяжкому стані у лікарні.
"Наразі тривають невідкладні слідчі дії, з’ясовуються всі обставини вчинення кримінального правопорушення. У Полтавській області введено план перехоплення. Розслідування кримінального провадження здійснюватиме Головне управління Нацполіції у Полтавській області. Офіс Генерального прокурора контролюватиме хід розслідування кримінального провадження", - резюмували правоохоронці.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Полтавщині підірвали автомобіль Укрпошти і викрали 2,5 млн грн.