На Полтавщині розпочали розслідування через підрив автомобіля Укрпошти

"Прокуратура Полтавської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розбійного нападу на службовий автомобіль "Укрпошти" та замаху на умисне вбивство працівників підприємства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за попередніми даними, 7 липня 2020 року на дорозі поблизу села Тишки Лубенського району невідомі особи підірвали автомобіль "Укрпошти", заволодівши понад 2,75 млн грн і табельною зброєю охоронця. Унаслідок нападу двоє осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Водій автомобіля перебуває у тяжкому стані у лікарні.

"Наразі тривають невідкладні слідчі дії, з’ясовуються всі обставини вчинення кримінального правопорушення. У Полтавській області введено план перехоплення. Розслідування кримінального провадження здійснюватиме Головне управління Нацполіції у Полтавській області. Офіс Генерального прокурора контролюватиме хід розслідування кримінального провадження", - резюмували правоохоронці.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Полтавщині підірвали автомобіль Укрпошти і викрали 2,5 млн грн.