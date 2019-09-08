Подполковник наживался на питании пограничников — ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Подполковника Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы задержали за получение неправомерной выгоды в размере 71 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"Начальник отдела тылового обеспечения требовал и получил неправомерную выгоду от поставщика продуктов питания в размере 71 тыс. грн. сумма неправомерной выгоды составляла 10% от стоимости договора закупки пищевых продуктов для военнослужащих-пограничников", - говорится в сообщении.
Поэтому пограничник был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (Задержание уполномоченным должностным лицом).
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному сообщения о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.
В случае доказательства вины, подполковнику грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, военная прокуратура Центрального региона Украины задержала на взятке начальника Полтавской таможни.