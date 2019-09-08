Підполковник наживався на харчуванні прикордонників – ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Підполковника Лисичанського прикордонного загону Держприкордонслужби затримали за отримання неправомірної вигоди у розмірі 71 тис. грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
"Начальник відділу тилового забезпечення вимагав та отримав неправомірну вигоду від постачальника продуктів харчування у розмірі 71 тис. грн. Сума неправомірної вигоди складала 10% від вартості договору закупівлі харчових продуктів для військовослужбовців-прикордонників", - йдеться в повідомленні.
Тож прикордонник був затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (Затримання уповноваженою службовою особою).
Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому повідомлення про підозру та обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.
У разі доведення вини, підполковнику загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, військова прокуратура Центрального регіону України затримала на хабарі начальника Полтавської митниці.