На хабарі затримано начальника Полтавської митниці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Військова прокуратура Центрального регіону України затримала на хабарі начальника Полтавської митниці, пише УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури.
Посадовець “заробив” 4 тисячі доларів неправомірної вигоди на розмитненні автомобілів з вантажем. Військова прокуратура Центрального регіону України спільно з Теруправлінням ДБР, розташованим в м. Києві та Департаментом захисту економіки Нацполіції затримали “на гарячому” начальника Полтавської митниці ДФС України під час отримання хабара.
“Предмет злочину вилучено. Установлено, що начальник Полтавської митниці на початку травня 2019 року висунув суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності вимогу про передачу йому коштів за безперешкодне проведення митних формальностей із розрахунку 400 доларів США за один розмитнений автомобіль із вантажем в зоні діяльності очолюваної ним митниці. 7 вересня 2019 року здирник в Києві одержав „винагороду“ за 10 оформлених контейнерів — 4000 доларів США, що задокументовано в рамках контролю за вчиненням злочину”, — вказано у повідомленні.
Після чого його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
На даний час проводяться невідкладні слідчі дії. Готується клопотання про повідомлення затриманому про підозру вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України та клопотання про взяття фігуранта під варту та відсторонення від займаної посади.
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