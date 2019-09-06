Понад 30 фактів хабарництва: СБУ затримала високопосадовця Держгеокадастру

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Одного з керівників управління Держслужби з питань геодезії, картографії і кадастру Луганської області та виконуючого обов’язки директора комунального підприємства Сєвєродонецької міської ради викрито на систематичних хабарях, передає УНН із посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

"Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, встановили, що чиновники вимагали гроші від сертифікованих інженерів-землевпорядників спеціалізованих підприємств. За щомісячну сплату неправомірної вигоди посадовці обіцяли представникам комерційних структур не перешкоджати їхній ліцензійній діяльності, зокрема, під час реєстрації землевпорядної документації в держоргані", - йдеться в повідомленні.

За даними спецслужби, підприємці мали перераховувати гроші на банківський картковий рахунок виконуючого обов’язки директора одного з комунальних підприємств Сєвєродонецької міськради. Наприкінці місяця посадовці зводили кількість підписаних і зареєстрованих документів та доводили до землевпорядників суми хабарів за їх оформлення.

"Щомісячна загальна сума неправомірної вигоди становила від шістдесяти до сотень тисяч гривень. Оперативники спецслужби задокументували понад 30 фактів вимагання та отримання хабарів фігурантами справи", - повідомили у СБУ.

Правоохоронці затримали обох зловмисників згідно зі ст. 208 КПК України у робочих кабінетах під час одержання чергового хабаря.

У ході санкціонованих слідчих дій виявлено гроші, одержані незаконним шляхом, чорнові записи, магнітні носії інформації та інші речові докази протиправної діяльності.

Зараз вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України тривають слідчі дії.

Нагадаємо, слідчого поліції у Чернівецькій області викрили у хабарництві.

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