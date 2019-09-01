Слідчого поліції у Чернівецькій області затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Чернівецькій області внутрішня безпека викрила слідчого поліції у хабарництві. За непритягнення до кримінальної відповідальності співробітник поліції вимагав 500 доларів. Крім того, раніше патрульна поліція зупиняла підозрюваного за кермом у стані сп'яніння, передає УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Як зазначено у повідомленні, хабар у розмірі 500 доларів лейтенант поліції, який раніше був співробітником прокуратури, вимагав за непритягнення місцевого мешканця до відповідальності.
"Разом з викриттям слідчого у корупції було встановлено, що це не єдині протиправні дії, до яких він вдається. Співробітники патрульної поліції зупинили 29-річного підозрюваного у стані сп'яніння за кермом автомобіля. Від проходження освідування він відмовився. За фактом події було складено адміністративний протокол, однак, у суді лейтенант поліції був визнаний невинним", - йдеться у повідомленні.
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Після одержання хабара чоловік був затриманий на місці події оперативниками Чернівецького УДВБ НПУ та слідчими ДБР. Речові докази вилучено, фігуранта затримано в порядку ст.208 КПК України, повідомили у поліції.
За вчинене затриманому оголошено підозру за ч.3 ст.368 КК України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Подальшу його долю визначить суд.