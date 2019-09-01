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6 марта, 17:07 • 116792 просмотра

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Следователя полиции в Черновицкой области задержали на взятке

Следователя полиции в Черновицкой области задержали на взятке

Киев  •  УНН

 • 24840 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Черновицкой области внутренняя безопасность разоблачила следователя полиции во взяточничестве. За непривлечение к уголовной ответственности сотрудник полиции требовал 500 долларов. Кроме того, ранее патрульная полиция останавливала подозреваемого за рулем в состоянии опьянения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как отмечается в сообщении, взятку в размере 500 долларов лейтенант полиции, который ранее был сотрудником прокуратуры, требовал за непривлечение местного жителя к ответственности.

"Вместе с разоблачением следователя в коррупции было установлено, что это не единственные противоправные действия, к которым он прибегает. Сотрудники патрульной полиции остановили 29-летнего подозреваемого в состоянии опьянения за рулем автомобиля. От прохождения освидетельствования он отказался. По факту происшествия был составлен административный протокол, однако, в суде лейтенант полиции был признан невиновным", - говорится в сообщении.

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После получения взятки мужчина был задержан на месте происшествия оперативниками Черновицкого УДВБ НПУ и следователями ГБР. Вещественные доказательства изъяты, фигуранта задержано в порядке ст.208 УПК Украины, сообщили в полиции.

За совершенное задержанному объявлено подозрение по ч.3 ст.368 УК Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Дальнейшую его судьбу определит суд.

Украинские Национальные Новости

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