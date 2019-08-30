На Кіровоградщині прокурора викрили на хабарі в 2 тисячі доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Кіровоградській області затримали прокурора за отримання неправомірної вигоди у розмірі 2 тисячі доларів США. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, затримали керівника одного з районних відділів Знам’янської місцевої прокуратури Кіровоградської області за отримання 2000 доларів США неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, прокурор вимагав та отримав від громадянки 2000 доларів США за закриття кримінального провадження за фактом зберігання наркотичних речовин.
Правоохоронця затримали. Готується вручення затриманому повідомлення про підозру та подання до суду клопотання про обрання прокурору запобіжного заходу.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням такої вигоди).
У разі доведення вини, прокурору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області під час одержання неправомірної вигоди затримали двох оперуповноважених місцевого відділу поліції.