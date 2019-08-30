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В Кировоградской области прокурора разоблачили во взятке в 2 тысячи долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. В Кировоградской области задержали прокурора за получение неправомерной выгоды в размере 2 тысячи долларов США. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, задержали руководителя одного из районных отделов Знаменской местной прокуратуры Кировоградской области за получение 2000 долларов США неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, прокурор требовал и получил от гражданки 2000 долларов США за закрытие уголовного производства по факту хранения наркотических веществ.

Правоохранителя задержали. Готовится вручение задержанному сообщения о подозрении и представление в суд ходатайство об избрании прокурору меры пресечения.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством такой выгоды).

В случае доказательства вины, прокурору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепропетровской области во время получения неправомерной выгоды задержали двух оперуполномоченных местного отдела полиции.

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