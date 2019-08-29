На Дніпропетровщині двох поліцейських викрили на хабарі в 15 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Дніпропетровській області під час одержання неправомірної вигоди затримали двох оперуповноважених місцевого відділу поліції. Про це УНН повідомили в пресслужбі військової прокуратури Південного регіону України.
"Військова прокуратура Криворізького гарнізону Південного регіону України, в рамках здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні, за оперативного супроводження співробітників Дніпропетровського управління ВБ ДВБ Нацполіції України та УСБУ в Дніпропетровській області на вимаганні неправомірної вигоди викрила двох оперуповноважених одного з відділів Криворізького ВП ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області", - йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, за вплив на слідчого місцевого відділу поліції щодо непритягнення двох громадян до кримінальної відповідальності, за фактом скоєння крадіжки (ч. 3 ст. 185 КК України), посадові особі поліції вимагали від них неправомірну вигоду в сумі 15 тис. гривень.
Після передачі частини хабара в розмірі 5 тисяч гривень правоохоронців затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі слідчі та прокурори проводять першочергові слідчі дії.
Військова прокуратура готує затриманим повідомлення про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України, а також звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, на Івано-Франківщині начальник слідчого відділення поліції підозрюється у вимаганні 5 тис. доларів США неправомірної вигоди.