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Начальника слідчого відділу поліції підозрюють у вимаганні 5 тис. дол. хабара

Начальника слідчого відділу поліції підозрюють у вимаганні 5 тис. дол. хабара

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. На Івано-Франківщині начальник слідчого відділення поліції підозрюється у вимаганні 5 тис. доларів США неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру начальнику слідчого відділення одного з відділів поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області в одержанні від громадянина неправомірної вигоди в сумі 5 тисяч доларів США", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, начальник слідчого відділення поліції за попередньою змовою зі своїм заступником одержав 5 тисяч доларів США від батька чоловіка, якому працівники поліції погрожували повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. За грошову винагороду правоохоронець обіцяв чоловіку не притягувати його сина до кримінальної відповідальності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі правоохоронцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину, його відсторонено від посади та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

У разі доведення вини, начальнику слідчого відділення поліції загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці на Волині викрили начальника відділу місцевої прокуратури, який, як вказано, займався фабрикування справ за "винагороду".

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