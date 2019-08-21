Начальника слідчого відділу поліції підозрюють у вимаганні 5 тис. дол. хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. На Івано-Франківщині начальник слідчого відділення поліції підозрюється у вимаганні 5 тис. доларів США неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру начальнику слідчого відділення одного з відділів поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області в одержанні від громадянина неправомірної вигоди в сумі 5 тисяч доларів США", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, начальник слідчого відділення поліції за попередньою змовою зі своїм заступником одержав 5 тисяч доларів США від батька чоловіка, якому працівники поліції погрожували повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. За грошову винагороду правоохоронець обіцяв чоловіку не притягувати його сина до кримінальної відповідальності.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Наразі правоохоронцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину, його відсторонено від посади та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
У разі доведення вини, начальнику слідчого відділення поліції загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, правоохоронці на Волині викрили начальника відділу місцевої прокуратури, який, як вказано, займався фабрикування справ за "винагороду".