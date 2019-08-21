Начальника следственного отдела полиции подозревают в вымогательстве 5 тыс. долл. взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Ивано-Франковской области начальник следственного отделения полиции подозревается в вымогательстве 5 тыс. долларов США неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, сообщили о подозрении начальнику следственного отделения одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области в получении от гражданина неправомерной выгоды в сумме 5 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.
По данным следствия, начальник следственного отделения полиции по предварительному сговору со своим заместителем получил 5 тысяч долларов США от отца мужчины, которому работники полиции угрожали сообщить о подозрении в совершении уголовного преступления. За денежное вознаграждение правоохранитель обещал мужчине не привлекать его сына к уголовной ответственности.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
На данный момент правоохранителю сообщено о подозрении в совершении преступления, его отстранили от должности, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В случае доказательства вины, начальнику следственного отделения полиции грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, правоохранители на Волыни разоблачили начальника отдела местной прокуратуры, который, как указано, занимался фабрикации дел за "вознаграждение".