Прокурора на Волині викрили на вимаганні хабарів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Правоохоронці на Волині викрили начальника відділу місцевої прокуратури, який, як вказано, займався фабрикування справ за "винагороду". Затримали фігуранта справи під час одержання чергового "траншу" у вигляді талонів на 100 літрів пального. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Під слідства оперативники Управління захисту економіки, слідчі теруправління ДБР за процесуального керівництва ГПУ встановили, що фігурант протягом тривалого часу "звертався" до власника заправної станції з пропозицією. "Громадянин щомісячно надає прокуророві визначену кількість дизпалива, а він не втручається у діяльність АЗС. Після отримання відмови - прокуратура відкрила кримінальне провадження в рамках якого проведено обшук та вилучено обладнання з АЗС та 1 200 літрів дизельного пального", - розповіли у поліції.
Пізніше, як зазначається, вказане кримінальне провадження було закрито. Однак, згодом, керівник відділу місцевої прокуратури знов почав вимагати від підприємця неправомірну вигоду, а саме 100 літрів пального за невтручання у бізнес, в інакшому випадку – кримінальне переслідування, додали правоохоронці.
"У п’ятницю, 16 серпня, було задокументовано факт одержання неправомірної вигоди - талони на 100 літрів дизпалива. Під час обшуку оперативники УЗЕ, слідчі теруправління ДБР та працівники Генінспекції ГПУ вилучили предмет неправомірної вигоди. Наразі фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - вказали у поліції.
Досудове розслідування проводиться у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 КК України.
Нагадаємо, у Києві двох прокурорів викрили на хабарі в 5 тисяч доларів.