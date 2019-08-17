Прокурора на Волыни разоблачили в вымогательстве взяток
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Правоохранители на Волыни разоблачили начальника отдела местной прокуратуры, который, как указано, занимался фабрикацией дел по "вознаграждение". Задержали фигуранта дела при получении очередного "транша" в виде талонов на 100 литров горючего. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Во время следствия оперативники Управления защиты экономики, следователи теруправления ГБР под процессуальным руководством ГПУ установили, что фигурант в течение длительного времени "обращался" к владельцу заправочной станции с предложением. "Гражданин ежемесячно предоставляет прокурору определенное количество дизтоплива, а он не вмешивается в деятельность АЗС. После получения отказа - прокуратура открыла уголовное производство в рамках которого проведен обыск и изъято оборудование с АЗС и 1200 литров дизельного топлива", - рассказали в полиции.
Позже, как отмечается, указанное уголовное производство было закрыто. Однако, позже, руководитель отдела местной прокуратуры вновь потребовал от предпринимателя неправомерную выгоду, а именно 100 литров горючего за невмешательство в бизнес, в противном случае - уголовное преследование, добавили правоохранители.
"В пятницу, 16 августа, был задокументирован факт получения неправомерной выгоды - талоны на 100 литров дизтоплива. Во время обыска оперативники УЗЭ, следователи теруправления ГБР и работники Генинспекции ГПУ изъяли предмет неправомерной выгоды. Сейчас фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - указали в полиции.
Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Напомним, в Киеве двух прокуроров разоблачили на взятке в 5000 долларов.