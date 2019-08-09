У Києві двох прокурорів викрили на хабарі в 5 тисяч доларів

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, затримали двох прокурорів однієї з місцевих прокуратур за вимагання та отримання неправомірної вигоди від підприємця", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, прокурори однієї з Київських місцевих прокуратур вимагали від підприємця 5 000 доларів США. За неправомірну вигоду правоохоронці обіцяли не притягувати підприємця до кримінальної відповідальності та сприяти у роботі його АЗС. Кошти передавались прокурорам за посередництва цивільної особи.

У ДБР повідомили, що затримали прокурорів під час отримання ними неправомірної вигоди. Також було проведено обшуки за місцем роботи правоохоронців.

Наразі планується повідомлення затриманим про підозру та обрання відносно правоохоронців запобіжного заходу.

Слідчі бюро відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди).

У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Запоріжжі прокурора судитимуть за шахрайство у великих розмірах.