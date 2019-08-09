В Киеве двое прокуроров разоблачили на взятке в 5 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В столице задержаны двое прокуроров за получение 5 тысяч долларов США от предпринимателя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
“Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве задержали двух прокуроров одной из местных прокуратур за вымогательство и получение неправомерной выгоды от предпринимателя”, — говорится в сообщении.
По предварительной информации, прокуроры одной из Киевских местных прокуратур требовали от предпринимателя 5 000 долларов США. По неправомерную выгоду правоохранители обещали не привлекать предпринимателя к уголовной ответственности и содействие в работе его АЗС. Средства передавались прокурорам при посредничестве гражданского лица.
В ГБР сообщили, что задержали прокуроров при получении ими неправомерной выгоды. Также были проведены обыски по месту работы правоохранителей.
Сейчас планируется сообщение задержанным о подозрении и избрании в отношении правоохранителей меры пресечения.
Следователи бюро открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенное с вымогательством такой выгоды).
В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.
Напомним, в Запорожье прокурора будут судить за мошенничество в крупных размерах.