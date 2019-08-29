В Днепропетровской области двух полицейских уличили во взятке в 15 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Днепропетровской области во время получения неправомерной выгоды задержали двух оперуполномоченных местного отдела полиции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.
"Военная прокуратура Криворожского гарнизона Южного региона Украины, в рамках осуществления процессуального руководства в уголовном производстве, при оперативном сопровождении сотрудников Днепропетровского управления ВБ ДВБ Нацполиции Украины и УСБУ в Днепропетровской области на вымогательстве неправомерной выгоды разоблачила двух оперуполномоченных одного из отделов Криворожского ОП ГУ Нацполиции в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, за влияние на следователя местного отдела полиции за непривлечение двух граждан к уголовной ответственности по факту совершения кражи (ч. 3 ст. 185 УК Украины), должностные лица полиции требовали от них неправомерную выгоду в сумме 15 тыс. гривен.
После передачи части взятки в размере 5 тысяч гривен правоохранителей задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас следователи и прокуроры проводят первоочередные следственные действия.
Военная прокуратура готовит задержанным сообщение о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Напомним, в Ивано-Франковской области начальник следственного отделения полиции подозревается в вымогательстве 5 тыс. долларов США неправомерной выгоды.