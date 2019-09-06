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Более 30 фактов взяточничества: СБУ задержала чиновника Госгеокадастра

Киев  •  УНН

 • 11823 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Один из руководителей управления Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Луганской области и исполняющего обязанности директора коммунального предприятия Северодонецкого городского совета разоблачены на систематических взятках, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, установили, что чиновники требовали деньги от сертифицированных инженеров-землеустроителей специализированных предприятий. За ежемесячную уплату неправомерной выгоды чиновники обещали представителям коммерческих структур не препятствовать их лицензионной деятельности, в частности, во время регистрации землеустроительной документации в госоргане", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, предприниматели должны перечислять деньги на банковский карточный счет исполняющего обязанности директора одного из коммунальных предприятий Северодонецкого горсовета. В конце месяца чиновники строили количество подписанных и зарегистрированных документов и доводили до землеустроителей суммы взяток за их оформление.

"Ежемесячная общая сумма неправомерной выгоды составляла от шестидесяти до сотен тысяч гривен. Оперативники спецслужбы задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения взяток фигурантами дела", - сообщили в СБУ.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников согласно ст. 208 УПК Украины в рабочих кабинетах при получении очередного взятки.

В ходе санкционированных следственных действий обнаружены деньги, полученные незаконным путем, черновые записи, магнитные носители информации и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, следователя полиции в Черновицкой области разоблачили во взяточничестве.

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