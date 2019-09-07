На взятке задержан начальник Полтавской таможни
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Военная прокуратура Центрального региона Украины задержала на взятке начальника Полтавской таможни, пишет УНН со ссылкой на пресс служба прокуратуры.
Чиновник “заработал” 4 тысячи долларов неправомерной выгоды в растаможивании автомобилей с грузом. Военная прокуратура Центрального региона Украины совместно с Теруправлением ГБР, расположенным в г. Киеве и Департаментом защиты экономики Нацполиции задержали “на горячем” начальника Полтавской таможни ГФС Украины во время получения взятки.
“Предмет преступления изъят. Установлено, что начальник Полтавской таможни в начале мая 2019 года выдвинул субъекту внешнеэкономической деятельности требование о передаче ему денежных средств за беспрепятственное проведение таможенных формальностей из расчета 400 долларов США за один растаможен автомобиль с грузом в зоне деятельности возглавляемой им таможни. 7 сентября 2019 года вымогатель в Киеве получил „вознаграждение“ за 10 оформленных контейнеров — 4000 долларов США, что задокументировано в рамках контроля за совершением преступления”, — указано в сообщении.
После чего был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Готовится ходатайство о сообщении задержанному о подозрении совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и ходатайство о заключении фигуранта под стражу и отстранение от занимаемой должности.
Как сообщал УНН, СБУ задержала чиновника Держгеокадастру.