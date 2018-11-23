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Подозреваемых в нападении с зеленкой на голову ВККСУ задержали

Подозреваемых в нападении с зеленкой на голову ВККСУ задержали

Киев  •  УНН

 • 13305 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Подозреваемые в нападении на главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова, которого облили зеленкой неделю назад, задержаны. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.

"Подозреваемые в нападении на главу ВККС С.Козьякова, которого облили зеленкой неделю назад, задержаны. Группа из 5 человек зарабатывала на таких заказах. Исполнителям это стоило всего 200 долларов. Ничто по сравнению с 7 годами тюрьмы по ч.2 ст.346 УК Украины. Не беритесь за грязную работу", - отметил Аваков в Twitter.

Как уточнили в столичном управлении полиции, "двух исполнителей и их возможных сообщников задержали по месту жительства, где одновременно проводятся обыски".

Нападение на председателя ВККСУ произошло у отеля Hilton на бульваре Тараса Шевченко. Неизвестные подбежали к мужчине и облили его зеленкой. По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

На месте совершения преступления, как сообщили в полиции, провели все необходимые следственные действия, в частности, были обнаружены записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали нападавших и их возможных сообщников. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили изображенных на видео мужчин, а затем на основании определения суда сегодня одновременно проводят в их домах обыски. Правоохранители уже изъяли одежду, в которой они совершали правонарушения.

"После этого их доставят к управлению полиции для проведения дальнейших следственных действий, чтобы установить все обстоятельства совершения правонарушения и роль каждого из них для предоставления правовой оценки их действиям. По словам одного из фигурантов за "работу" им заплатили 200 долларов США. Эта информация также проверяться в ходе следствия", - указали в полиции.

Напомним, 16 ноября главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков облили зеленкой у входа в столичный отель Hilton, в котором проходил Судебный форум.

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