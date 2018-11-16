Через напад на голову ВККСУ з зеленкою відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Через напад на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Козьякова, якого сьогодні біля готелю Hilton облили зеленкою, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про насильство щодо державного діяча. Про це повідомив народний депутат Антон Геращенко у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні вдень, у Києві, на виході з готелю "Хілтон", було скоєно напад на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова. Йому плеснули в обличчя зеленкою, цілячись в очі. Від хімічного опіку очей Сергія Козьякова вберегло лише те, що він носить окуляри. За фактом нападу на голову ВККС Сергія Козьякова поліцією Києва розпочато розслідування за частиною 2 статті 346 - насильство щодо державного діяча", - повідомив Геращенко.
З його слів, поліція Києва проводить комплекс першочергових оперативних заходів з пошуку виконавців і замовників цього злочину.
"Думаю, що напад - це спроба помсти Сергію Козьякову за його принципову позицію у справі проведення чесного конкурсу в Антикорупційний і Верховний суд України. Як народний депутат звертаюся до керівництва правоохоронних органів України із закликом підвищити заходи безпеки для членів ВККС, і міжнародних експертів, які у цей відповідальний момент приступили до проведення конкурсу з відбору суддів Антикорупційного суду", - додав нардеп.
Нагадаємо, голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Козьякова облили зеленкою біля входу до столичного готелю Hilton, в якому сьогодні проходить Судовий форум.