Из-за нападения на главу ВККСУ с зеленкой открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Из-за нападения на председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова, которого сегодня возле отеля Hilton облили зеленкой, правоохранители открыли уголовное производство по статье о насилии по отношению к государственному деятелю. Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко в Facebook, передает УНН.
"Сегодня днем, в Киеве, на выходе из отеля "Хилтон", было совершено нападение на главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова. Ему плеснули в лицо зеленкой, целясь в глаза. От химического ожога глаз Сергея Козьякова уберегло лишь то, что он носит очки. По факту нападения на главу ВККС Сергея Козьякова полицией Киева начато расследование по части 2 статьи 346 - насилие по отношению к государственному деятелю", - сообщил Геращенко.
С его слов, полиция Киева проводит комплекс первоочерёдных оперативных мероприятий по поиску исполнителей и заказчиков этого правонарушения.
"Думаю, что нападение - это попытка мести Сергею Козьякову за его принципиальную позицию в деле проведения честного конкурса в Антикоррупционный и Верховный суд Украины. Как народный депутат обращаюсь к руководству правоохранительных органов Украины с призывом повысить меры безопасности для членов ВККС, и международных экспертов, которые в этот ответственный момент приступили к проведению конкурса по отбору судей Антикоррупционного суда", - добавил нардеп.
Напомним, председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова облили зеленкой у входа в столичный отель Hilton, в котором сегодня проходит Судебный форум.