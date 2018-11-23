Підозрюваних у нападі з зеленкою на голову ВККСУ затримали

"Підозрювані у нападі на голову ВККС С.Козьякова, якого облили зеленкою тиждень тому, затримані. Група з 5 осіб заробляла на таких замовленнях. Виконавцям це коштувало всього 200 доларів. Ніщо порівняно із 7 роками в'язниці за ч.2 ст.346 КК. Не беріться за брудну роботу", - зазначив Аваков у Twitter.

Як уточнили у столичному управлінні поліції, "двох виконавців та їх можливих спільників затримали за місцем проживання, де одночасно проводяться обшуки".

Напад на голову ВККСУ стався біля готелю Hilton на бульварі Тараса Шевченка. Невідомі підбігли до чоловіка і облили його зеленкою. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України.

На місці вчинення злочину, як повідомили у поліції, провели всі необхідні слідчі дії, зокрема, були виявлені записи з камер відеонагляду, які зафіксували нападників та їх можливих спільників. У результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили зображених на відео чоловіків, а відтак на підставі ухвали суду сьогодні одночасно проводять у їх помешканнях обшуки. Правоохоронці уже вилучили одяг, у якому вони вчиняли правопорушення.

"Після цього їх доставлять до управління поліції для проведення подальших слідчих дій, аби встановити всі обставини вчинення правопорушення та роль кожного з них для надання правової оцінки їх діям. За словами одного із фігурантів, за "роботу" їм заплатили 200 доларів США. Ця інформація також перевірятиметься під час слідства", - вказали у поліції.

Нагадаємо, 16 листопада голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Козьякова облили зеленкою біля входу до столичного готелю Hilton, в якому проходив Судовий форум.