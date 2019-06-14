Подростка укусила змея во время подъема на Говерлу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Вчера, 13 июня, около Ворохты Яремчанского городского совета на Прикарпатье несовершеннолетнего туриста из Кропивницкого покусала змея. Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, передает УНН.
Происшествие произошло во время подъема на Говерлу около 15:20.
"В зоне леса парня 2003 года рождения змея укусила в верхние конечности. Для оказания помощи пострадавшему в 15:43 направили спасателей Ворохты", - говорится в сообщении.
Напомним, во Львовской области госпитализировали мужчину, которого укусила змея.