Подростка укусила змея во время подъема на Говерлу

Происшествие произошло во время подъема на Говерлу около 15:20.

"В зоне леса парня 2003 года рождения змея укусила в верхние конечности. Для оказания помощи пострадавшему в 15:43 направили спасателей Ворохты", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области госпитализировали мужчину, которого укусила змея.