На Львівщині госпіталізували чоловіка, якого вкусила змія
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У Львівській області чоловіка 1991 року народження госпіталізували через укус змії, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
У повідомленні зазначено, що інцидент мав місце 12 червня о 21:36.
"...в Турківську центральну районну лікарню в стані середнього ступеня важкості з діагнозом – укус змії правої гомілки нижньої кінцівки поступив чоловік 1991 року народження", - йдеться у повідомленні.
Потерпілим виявився житель с. Верхній Турів Турківського району.
Нагадаємо, на Львівщині людей покусали змії.