Во Львовской области госпитализировали мужчину, которого укусила змея

В сообщении отмечается, что инцидент имел место 12 июня в 21:36.

"... в Турковскую центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести с диагнозом - укус змеи правой голени нижней конечности поступил мужчина 1991 года рождения", - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказался житель с. Турово Турковского района.

Напомним, во Львовской области людей покусали змеи.