Во Львовской области госпитализировали мужчину, которого укусила змея
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Во Львовской области мужчину 1991 года рождения госпитализировали из-за укуса змеи, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
В сообщении отмечается, что инцидент имел место 12 июня в 21:36.
"... в Турковскую центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести с диагнозом - укус змеи правой голени нижней конечности поступил мужчина 1991 года рождения", - говорится в сообщении.
Пострадавшим оказался житель с. Турово Турковского района.
Напомним, во Львовской области людей покусали змеи.