На Львівщині людей покусали змії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Двох людей за один день на Львівщині вкусили змії. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Так, близько 12:12 напередодні у селі Верхнє Гусине змія укусила місцевого жителя 1971 року народження у ділянку правого зап’ястя.
Його у стані середнього ступеню тяжкості госпіталізували у Турківську ЦРЛ.
А вже близько 20:10 того ж дня у селищі Східниця жителя Умані Черкаської області 1973 року народження у мізинець правої ноги також укусила змія. Постраждалого у стані середнього ступеню тяжкості було госпіталізовано у реанімаційне відділення Бориславської ЦМЛ.
Обставини подій встановлюються.
Нагадаємо, раніше на Львівщині жінку укусила змія.