Во Львовской области людей покусали змеи

Так, около 12:12 накануне в селе Верхнее Гусиное змея укусила местного жителя 1971 года в область правого запястья. Его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Турковскую ЦРБ.

А уже около 20:10 в тот же день в поселке Сходница жителя Умани Черкасской области 1973 года в мизинец правой ноги также укусила змея. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение Бориславской ЦГБ.

Обстоятельства событий устанавливаются.

Напомним, ранее во Львовской области женщину укусила змея.