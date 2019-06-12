Во Львовской области людей покусали змеи
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Два человека за один день во Львовской области укусили змеи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Так, около 12:12 накануне в селе Верхнее Гусиное змея укусила местного жителя 1971 года в область правого запястья. Его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Турковскую ЦРБ.
А уже около 20:10 в тот же день в поселке Сходница жителя Умани Черкасской области 1973 года в мизинец правой ноги также укусила змея. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение Бориславской ЦГБ.
Обстоятельства событий устанавливаются.
Напомним, ранее во Львовской области женщину укусила змея.