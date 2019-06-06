На Львівщині жінку укусила змія
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У Львівській області жінку вкусила змія. Потерпілу доправили до лікарні у важкому стані, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як пише видання, 5 червня о 12:20 до рятувальників надійшло повідомлення, про те що в Сколівську центральну районну лікарню у важкому стані поступила жінка, 1967 року народження, жителька с. Труханів Сколівського району, з діагнозом – укус змії правої руки.
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Нагадаємо, на Львівщині, у с. Верхня Луковиця Стрийського району, місцевого мешканця 1983 року народження вкусила змія.