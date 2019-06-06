Во Львовской области женщину укусила змея

Как пишет издание, 5 июня в 12:20 к спасателям поступило сообщение, о том, что в Сколевскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии поступила женщина, 1967 года рождения, жительница с. Труханов Сколевского района, с диагнозом - укус змеи правой руки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Черновицкой области ребенка укусила змея

Напомним, во Львовской области, в с. Верхняя Луковица Стрыйского района, местного жителя 1983 года рождения укусила змея.