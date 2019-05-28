На Львівщині чоловіка вкусила змія
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. На Львівщині, у с. Верхня Луковиця Стрийського району, місцевого мешканця 1983 року народження вкусила змія, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
"27 травня о 16:45 год. у с. Верхня Луковиця Стрийського району місцевого мешканця 1983 року народження вкусила змія", - йдеться у повідомленні.
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За даними видання, потерпілого госпіталізовано до реанімаційного відділення Стрийської ЦРЛ (стан важкий, стабільний).
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Обставини події встановлюються.