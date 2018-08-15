У Львові померла чотирирічна дитина, яку вкусила змія

"У Львові в лікарні померла 4-річна дівчинка, яку декілька днів тому на Сколівщині у гомілку вкусила змія. Інформація про смерть дитини в поліцію надійшла близько 12:00. Дитину до Чорнобильської лікарні привезли 12 серпня з діагнозом "укус змії правої нижньої кінцівки", - повідомили у Нацполіції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через укус змії п’ятирічний хлопчик потрапив до реанімації на Львівщині

Нагадаємо, у Києві пенсіонера госпіталізували через укус гадюки.