Во Львове умер четырехлетний ребенок, которого укусила змея
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 августа. УНН. Во львовской больнице скончалась 4-летняя девочка, которую накануне укусила змея. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"Во Львове в больнице скончалась 4-летняя девочка, которую несколько дней назад в Сколевском в голень укусила змея. Информация о смерти ребенка в полицию поступила около 12:00. Ребенка в Чернобыльской больнице привезли 12 августа с диагнозом "укус змеи правой нижней конечности", - сообщили в Нацполиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за укуса змеи пятилетний мальчик попал в реанимацию во Львовской области
Напомним, в Киеве пенсионера госпитализировали из-за укуса гадюки.