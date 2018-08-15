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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львове умер четырехлетний ребенок, которого укусила змея

Киев • УНН

 • 21958 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 августа. УНН. Во львовской больнице скончалась 4-летняя девочка, которую накануне укусила змея. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

Во Львове умер четырехлетний ребенок, которого укусила змея

"Во Львове в больнице скончалась 4-летняя девочка, которую несколько дней назад в Сколевском в голень укусила змея. Информация о смерти ребенка в полицию поступила около 12:00. Ребенка в Чернобыльской больнице привезли 12 августа с диагнозом "укус змеи правой нижней конечности", - сообщили в Нацполиции.

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Напомним, в Киеве пенсионера госпитализировали из-за укуса гадюки.

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