Во Львовской области мужчину укусила змея
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Во Львовской области, в с. Верхняя Луковица Стрыйского района, местного жителя 1983 года рождения укусила змея, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
"27 мая в 16:45 ч. в с. Верхняя Луковица Стрыйского района местного жителя 1983 года рождения укусила змея", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Черновицкой области ребенка укусила змея
По данным издания, потерпевшего госпитализировали в реанимационное отделение Стрыйской ЦРБ (состояние тяжелое, стабильное).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове умер четырехлетняя ребенок, которого укусила змея
Обстоятельства происшествия устанавливаются.