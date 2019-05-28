Во Львовской области мужчину укусила змея

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 16232 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 38970 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 58118 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 73621 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119406 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110805 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137195 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144533 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130080 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130157 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Во Львовской области мужчину укусила змея

Во Львовской области мужчину укусила змея

Киев  •  УНН

 • 17950 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Во Львовской области, в с. Верхняя Луковица Стрыйского района, местного жителя 1983 года рождения укусила змея, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

"27 мая в 16:45 ч. в с. Верхняя Луковица Стрыйского района местного жителя 1983 года рождения укусила змея", - говорится в сообщении.

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По данным издания, потерпевшего госпитализировали в реанимационное отделение Стрыйской ЦРБ (состояние тяжелое, стабильное).

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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