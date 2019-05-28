Во Львовской области мужчину укусила змея

"27 мая в 16:45 ч. в с. Верхняя Луковица Стрыйского района местного жителя 1983 года рождения укусила змея", - говорится в сообщении.

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По данным издания, потерпевшего госпитализировали в реанимационное отделение Стрыйской ЦРБ (состояние тяжелое, стабильное).

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.