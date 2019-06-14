Підлітка вкусила змія під час підйому на Говерлу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Вчора, 13 червня, поблизу Ворохти Яремчанської міської ради на Прикарпатті неповнолітнього туриста з Кропивницького покусала змія. Про це поінформували в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, передає УНН.
Пригода сталася під час підйому на Говерлу близько 15:20.
"У зоні лісу хлопця 2003 року народження змія вкусила у верхні кінцівки. Для надання допомоги потерпілому о 15:43 направили рятувальників Ворохти", – йдеться в дописі.
Нагадаємо, на Львівщині госпіталізували чоловіка, якого вкусила змія.