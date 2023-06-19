Под екатеринбургом в рф сгорел штаб дивизии центрального военного округа

Детали

Возгорание якобы произошло в кабинете командира дивизии на втором этаже здания. В то время у всех сотрудников штаба якобы был выходной. Впрочем, командование этого военного формирования все же имело доступ к этому помещению.

Впоследствии россияне вызвали пожарных, которые якобы тушили пожар до утра.

По предварительным данным, в результате пожара есть разрушения здания. Спасатели до сих пор работают на месте происшествия.

Местные «власти» заявляют, что причиной пожара, вероятно, могло стать "замыкание проводки". По данным пропагандистских СМИ, этому военному зданию уже 50 лет и пожар там якобы происходили уже не впервые.

Дополнение

Накануне УНН сообщал, что российском брянске загорелся госпиталь для ветеранов. Горело битумное покрытие на кровле.

Также ранее в Белгороде был масштабный пожар. Огонь охватил крышу многоэтажки.