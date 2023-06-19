Під єкатеринбургом у рф згорів штаб дивізії центрального військового округу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У ніч на понеділок в селищі єлань, що поблизу єкатеринбурга, буцімто сталася пожежла у штабі дивізії центрального військового округу рф . Рятувальники досі працюють на місці події, повідомлять російські ЗМІ, пише УНН.
Деталі
Займання нібито сталося в кабінеті командира дивізії на другому поверсі будівлі. В той час у всіх співробітників штабу буцімто був вихідний. Втім командування цього військового формування все ж мало доступ до цього приміщення.
Згодом росіяни викликали пожежників, які начебто гасили пожежу до ранку.
За попередніми даними, внаслідок пожежі є руйнування будівлі. Рятувальники досі працюють на місці події.
Місцева «влада» заявляє, що причиною пожежі, ймовірно, могло стати "замикання проводки". За даними пропагандиських ЗМІ, цій військовій будівлі вже 50 років і пожежа там буцімто відбувалися вже не вперше.
Доповнення
Напередодні УНН повідомляв, що російському брянську загорівся госпіталь для ветеранів. Горіло бітумне покриття на покрівлі.
Також раніше у бєлгороді була масштабна пожежа. Вогонь охопив дах багатоповерхівки.