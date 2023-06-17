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У бєлгороді палало: виникла пожежа у багатоповерхівці

Київ • УНН

 • 1568259 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Масштабна пожежа охопила дах багатоповерхівки у бєлгороді. Губернатор бєлгородскої області вячеслав гладков пише, що пожежу вже погасили, повідомляє УНН з посиланням на Telegram чиновника.

У бєлгороді палало: виникла пожежа у багатоповерхівці

Цитата 

“У бєлгороді горить дах житлового будинку у районі Свято-Троїцького бульвару. За попередніми даними, пожежа виникла в котельні, розташованій на даху. На місці працюють пожежники”, - йдеться у повідомленні. 

Деталі 

Пожежу було ліквідовано. Попередньо відомо, що горів декоративний купол будівлі. Вогонь не поширився на квартири

Жертв унаслідок інциденту не було.

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