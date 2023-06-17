В Белгороде пылало: возник пожар в многоэтажке

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“В белгороде горит крыша жилого дома в районе Свято-Троицкого бульвара. По предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше. На месте работают пожарные”, - говорится в сообщении.

Детали

Пожар был ликвидирован. Предварительно известно, что горел декоративный купол здания. Огонь не распространился на квартиры

Жертв в результате инцидента не было.