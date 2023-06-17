В Белгороде пылало: возник пожар в многоэтажке
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Масштабный пожар охватил крышу многоэтажки в белгороде. Губернатор белгородской области вячеслав Ггадков пишет, что пожар уже потушили, сообщает УНН со ссылкой на Telegram чиновника.
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“В белгороде горит крыша жилого дома в районе Свято-Троицкого бульвара. По предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше. На месте работают пожарные”, - говорится в сообщении.
Детали
Пожар был ликвидирован. Предварительно известно, что горел декоративный купол здания. Огонь не распространился на квартиры
Жертв в результате инцидента не было.