У брянську в рф загорівся госпіталь для ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У російському брянську загорівся госпіталь для ветеранів, що будується, повідомив у неділю російський Telegram-канал Mash, пише УНН.
Деталі
«Шпиталь для ветеранів, що будується, горить у володарському районі брянська. Одна з можливих причин пожежі – диверсія», - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що пожежу вже ліквідовано.
«Відкрите горіння в госпіталі, що будується, для ветеранів у брянську ліквідовано. Горіло бітумне покриття на покрівлі. Постраждалих немає», - наголошується у повідомленні.
Доповнення
У бєлгороді була масштабна пожежа. Вогонь охопив дах багатоповерхівки.