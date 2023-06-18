В брянске в рф загорелся госпиталь для ветеранов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В российском брянске загорелся строящийся госпиталь для ветеранов, сообщил в воскресенье российский Telegram-канал Mash, пишет УНН.
Детали
«Строящийся госпиталь для ветеранов горит в володарском районе брянска. Одна из возможных причин пожара – диверсия», - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар уже ликвидирован.
«Открытое горение в строящемся госпитале для ветеранов в брянске ликвидировано. Горело битумное покрытие на кровле. Пострадавших нет», - отмечается в сообщении.
Дополнение
В белгороде был масштабный пожар. Огонь охватил крышу многоэтажки.