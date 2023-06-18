В брянске в рф загорелся госпиталь для ветеранов

Детали

«Строящийся госпиталь для ветеранов горит в володарском районе брянска. Одна из возможных причин пожара – диверсия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар уже ликвидирован.

«Открытое горение в строящемся госпитале для ветеранов в брянске ликвидировано. Горело битумное покрытие на кровле. Пострадавших нет», - отмечается в сообщении.

Дополнение

В белгороде был масштабный пожар. Огонь охватил крышу многоэтажки.