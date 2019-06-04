Под стены МВД принесли игрушки в память о погибшем Кирилле
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Под стены Министерства внутринших дел принесли мягкие игрушки в память о пятилетнем мальчике, которому в голову выстрелил полицейский, передает корреспондент УНН.
Сейчас у МВД собралось около 200 активистов без всякой символики. Они принесли мягкие игрушки и цветы, и положили их под вход здания. Активисты зажгли несколько свечей у фото погибшего Кирилла. Возле игрушек участники акции оставили самодельную записку, в которой была угроза в случае, если уберут игрушки.
Кроме того, в руках собравшиеся держали плакаты за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Также, активисты зажигали фаеры и дымовую шашку.
На месте работают около 20 полицейских и представители Красного Креста.
Как сообщал УНН, в больнице скончался 5-летний мальчик Кирилл, который стал жертвой двух пьяных полицейских в Переяславе-Хмельницком. В связи с этим прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления.
Напомним, в Киевской области ребенок получил ранения головы вследствие случайного выстрела.
Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.
Как сообщал УНН, выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время играл маленький мальчик.
По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Впоследствии стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу, где пострадавший впоследствии скончался.