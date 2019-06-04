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Більше сотні активістів зібрались під стінами МВС через убивство 5-річного Кирила

Більше сотні активістів зібрались під стінами МВС через убивство 5-річного Кирила

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. У Києві під стінами МВС зібралось більше 100 активістів через убивство 5-річного Кирила, передає УНН.

Акція має назву "Безкарність вбиває". Наразі біля МВС зібралось більше 100 осіб. Мітингувальники вимагають покарати винних у вбивстві Кирила і палять димові шашки.

Як повідомляв УНН, у лікарні помер 5-річний хлопчик Кирил, який став жертвою двох п’яних поліцейських у Переяславі-Хмельницькому. У зв’язку із цим прокурори Київської обласної прокуратури змінюють підозру з перекваліфікацією скоєного ними злочину.

Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови унаслідок випадкового пострілу.

Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.

Як повідомляв УНН, з'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик.

За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці, де постраждалий згодом помер.

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