Більше сотні активістів зібрались під стінами МВС через убивство 5-річного Кирила
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У Києві під стінами МВС зібралось більше 100 активістів через убивство 5-річного Кирила, передає УНН.
Акція має назву "Безкарність вбиває". Наразі біля МВС зібралось більше 100 осіб. Мітингувальники вимагають покарати винних у вбивстві Кирила і палять димові шашки.
Як повідомляв УНН, у лікарні помер 5-річний хлопчик Кирил, який став жертвою двох п’яних поліцейських у Переяславі-Хмельницькому. У зв’язку із цим прокурори Київської обласної прокуратури змінюють підозру з перекваліфікацією скоєного ними злочину.
Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови унаслідок випадкового пострілу.
Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.
Як повідомляв УНН, з'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик.
За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці, де постраждалий згодом помер.