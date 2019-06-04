Более сотни активистов собрались под стенами МВД из-за убийства 5-летнего Кирилла
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В Киеве под стенами МВД собралось более 100 активистов из убийства 5-летнего Кирилла, передает УНН.
Акция называется "Безнаказанность убивает". Сейчас у МВД собралось более 100 человек. Митингующие требуют наказать виновных в убийстве Кирилла и жгут дымовые шашки.
Как сообщал УНН, в больнице скончался 5-летний мальчик Кирилл, стал жертвой двух пьяных полицейских в Переяславе-Хмельницком. В связи с этим прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления.
Напомним, в Киевской области ребенок получил ранения головы вследствие случайного выстрела.
Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.
Как сообщал УНН, выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время играл маленький мальчик.
По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Впоследствии стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу, где пострадавший впоследствии скончался.