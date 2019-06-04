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Під стіни МВС принесли іграшки в пам'ять загиблого Кирила

Під стіни МВС принесли іграшки в пам'ять загиблого Кирила

Київ • УНН

 • 9460 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Під стіни Міністерства внутріншіх справ принесли м’які іграшки в пам'ять п’ятирічного хлопчика, якому в голову поцілив поліцейський, передає кореспондент УНН.

Наразі біля МВС зібралося приблизно 200 активістів без будь-якої символіки. Вони принесли м’які іграшки та квіти, і поклали їх під вхід будівлі. Активісти запалили кілька лампадок біля фото загиблого Кирила. Біля іграшок учасники акції залишили саморобну записку, у якій були погроза в разі, якщо приберуть іграшки.

Крім того, у руках присутні тримали плакати за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Також, активісти запалювали фаєра та димову шашку.

На місці працюють приблизно 20 поліцейських та представники Червоного Хреста.

Як повідомляв УНН, у лікарні помер 5-річний хлопчик Кирил, який став жертвою двох п’яних поліцейських у Переяславі-Хмельницькому. У зв’язку із цим прокурори Київської обласної прокуратури змінюють підозру з перекваліфікацією скоєного ними злочину.

Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови унаслідок випадкового пострілу.

Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.

Як повідомляв УНН, з'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик.

За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці, де постраждалий згодом помер.

Українські Національні Новини

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