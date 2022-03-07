Под Николаевом оккупанты обстреляли автомобиль иностранного журналиста: мужчина ранен

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Российские оккупанты обстреляли автомобиль гражданина Швейцарии, независимого журналиста Гийома Брике, который освещал военные действия захватчика на территории Николаевской области. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, информирует УНН.

Цитата

"6 марта во время движения в сторону Николаева его (журналиста — ред.) бронированный автомобиль с маркировкой "пресса" был обстрелян российскими военными. Журналист получил ранение", - написала Денисова.

Как отметила омбудсмен, после остановки транспортного средства российские оккупанты отобрали у иностранца документы, деньги, фото- и видеотехнику, ноутбук и другие ценные вещи.

Раненый журналист смог добраться к блокпосту украинской полиции. Оттуда его доставили в больницу.

"Обстрел и ограбление журналиста является грубым нарушением Гаагских конвенции и декларации, Женевской конвенции о защите жертв войны и дополнительных протоколов к ней и Конвенции о законах и обычаях суходольной войны, которые устанавливают гарантии безопасности для журналистов", — отметила Денисова.

Она призвала международные правозащитные организации принять все возможные меры для усиления давления на Российскую Федерацию и прекращения военной агрессии против Украины.

Напомним

В Запорожской области кадыровцы на танке обстреляли машину работников Укрпочты, которые развозили пенсию.

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