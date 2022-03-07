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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Під Миколаєвом окупанти обстріляли автомобіль іноземного журналіста: чоловіка поранено

Під Миколаєвом окупанти обстріляли автомобіль іноземного журналіста: чоловіка поранено

Київ • УНН

 • 86203 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Російські окупанти обстріляли автомобіль громадянина Швейцарії, незалежного журналіста Гійома Бріке, який висвітлював військові дії загарбника на території Миколаївської області. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, інформує УНН.

Цитата

"6 березня під час руху в бік Миколаєва його (журналіста — ред.) броньований автомобіль з маркуванням "преса" був обстріляний російськими військовими. Журналіст отримав поранення", — написала Денісова.

Як зазначила омбудсмен, після зупинки транспортного засобу російські окупанти відібрали в іноземця документи, гроші, фото- та відеотехніку, ноутбук й інші цінні речі.

Поранений журналіст зміг дістатися до блокпоста української поліції. Звідти його доправили до лікарні.

"Обстріл та пограбування журналіста є грубим порушенням Гаазьких конвенції і декларації, Женевської конвенції про захист жертв війни і додаткових протоколів до неї та Конвенції про закони і звичаї суходільної війни, які встановлюють гарантії безпеки для журналістів", — зазначила Денісова.

Вона заклиала міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію і припинення воєнної агресії проти України.

Нагадаємо

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