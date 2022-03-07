Кадирівці на танку розстріляли працівників Укрпошти, які розвозили пенсію на Запоріжжі - ОДА

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"В суботу, 5 березня, в Запорізькій області російські військові-кадирівці на танку обстріляли авто Укрпошти та переїхали автомобіль. На місці загинули чоловік та жінка. Все це зафіксовано на фото", - написав Старух у Telegram.

"Співробітники Укрпошти развозили пенсії та пошту за маршрутом, який проходить через населенні пункти Оріхово, Омельник, Єгорівка та Новоселівка. По дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка на зустріч цивільній машині виїхав танк. Водій автомобіля взяв трохи вправо, щоб пропустити військову техніку. У відповідь російські солдати здалеку відкрили вогонь по цивільному автомобілю, а потім наїхали на нього", - повідомив голова ОДА.

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Наразі цей автомобіль, з його слів, стоїть на дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка.

"Вчора колеги з Укрпошти спробували забрати загиблих колег, мали надію, що хтось вижив. Але прибувши на місце трагедії, вони встигли тільки сфотографувати місце події, бо почали з’являтися танки окупантів і залишатися на цьому місці було небезпечно для власного життя.

Розбита машина з тілами загиблих співробітників Укрпошти залишилася стояти у полі. За словами працівників Укрпошти - це були військові-кадирівці", - зазначив Старух.

У зв’язку з проведенням бойових дій на цьому участку місцевості та пересуванням військової техніки окупантів, евакуація тіл загиблих наразі, за його словами, неможлива.

"Керівництво Запорізької обласної військової адміністрації звертається до кожного громадянина міста та області. Якщо ми сьогодні не відреагуємо на звірячі дії загарбника, то завтра вони зроблять те саме з вами та вашою сім’єю. Отже, просимо вас вже сьогодні, беріть зброю, копайте окопи, укріплюйте свої домівки і гуртуйтеся проти агресора", - звернувся голова ОДА до місцевих жителів.

Доповнення

У Запорізькій області в Енергодарі, де розташована ЗАЕС, що потрапила також під обстріл з танка російських окупантів, ніч пройшла без надзвичайних ситуацій. Все ще залишаються великі проблеми із зв’язком не тільки в Енергодарі, а й інших населених пунктах області. З продуктами харчування скрутно через відсутність поставок.