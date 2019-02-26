Под Львовом водитель-нарушитель напал на патрульного
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 февраля. УНН. Водитель, которого остановили за нарушение правил дорожного движения, напал на патрульного полицейского недалеко от Львова. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, передает УНН.
"Вчера во время патрулирования на автодороге государственного значения в направлении города Обухов, экипаж патрульной полиции увидел транспортное средство Chevrolet Evanda, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Его остановили и попросили предъявить документы. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении на водителя вынесли постановление", - говорится в сообщении.
Однако мужчина отказался получить копию постановления и сообщил, что обжалует ее. Патрульные сообщили, что копия поступит ему на почту и вернулись в служебный автомобиль.
"50-летний нарушитель начал агрессивно себя вести и заблокировал транспортное средство полиции встав за ним. Впереди стоял автомобиль нарушителя, а потому инспекторы не могли уехать. Также на место происшествия прибыла группа людей, которые, вероятно, были знакомы с мужчиной. Патрульные вышли из автомобиля и попросили лицо отойти, чтобы они могли уехать. Однако водитель не реагировал, начал высказываться ненормативной лексикой и продолжил блокировать автомобиль. Внезапно, мужчина нанес одному из офицеров удар ногой в паховую зону и удар кулаком в грудь. Нападавшего задержали и применили к нему наручники", - прокомментировали в патрульной полиции.
Нарушителя доставили в Пустомытовский отдела полиции. Туда также вызвали "скорую помощь".
После осмотра полицейского, врач направил его в травматологическое отделение, где поставили диагноз "ушиб грудной клетки и ушиб мягких тканей в области паха". Нарушителя передали следователям. Они по факту происшествия открыли уголовное производство. Предварительная квалификация - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, отметили в патрульной полиции.
Напомним, мужчина открыл огонь по полицейским, когда те проводили следственные действия.