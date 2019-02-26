Під Львовом водій-порушник напав на патрульного

"Вчора під час патрулювання на автодорозі державного значення у напрямку міста Пустомити, екіпаж патрульної поліції побачив транспортний засіб Chevrolet Evanda, водій якого порушив правила дорожнього руху. Його зупинили та попросили пред’явити документи. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення на водія винесли постанову", - йдеться в повідомленні.

Однак чоловік відмовився отримати копію постанови та повідомив, що оскаржить її. Патрульні повідомили, що копія надійде йому на пошту та повернулися в службове авто.

"50-річний порушник почав агресивно себе поводити та заблокував транспортний засіб поліції вставши за ним. Попереду стояв автомобіль порушника, а тому інспектори не могли виїхати. Також на місце події прибула група людей, які, ймовірно, були знайомі з чоловіком. Патрульні вийшли з автомобіля та попросили особу відійти, щоб вони могли виїхати. Однак водій не реагував, почав висловлюватися ненормативною лексикою та продовжив блокувати автомобіль. Раптово, чоловік завдав одному з офіцерів удар ногою в пахову зону та удар кулаком в груди. Нападника затримали та застосували до нього кайданки", - прокоментували у патрульній поліції.

Порушника доставили до Пустомитівського відділу поліції. Туди також викликали "швидку допомогу".

Після огляду поліцейського, лікар скерував його у травматологічне відділення, де поставили діагноз "забій грудної клітки та забій м’яких тканин в області паху". Порушника передали слідчим. Вони за фактом події відкрили кримінальне провадження. Попередня кваліфікація – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, зазначили у патрульній поліції.

Нагадаємо, чоловік відкрив вогонь по поліцейських, коли ті проводили слідчі дії.